Giulia Guzzi scalda le feste fra jazz e soul. Sul palco ad accompagnarla chitarra e pianoforte

Originaria della città, ha un repertorio che spazia dal pop al soul passando per il jazz. Stavolta, affiancata da due musicisti di talento, proporrà anche standard natalizi. Domani alle 21 a Giussano, nella sala consiliare intitolata ad Aligi Sassu in piazzale Aldo Moro, si terrà il “Concerto di Natale“ organizzato dal Comune: protagonista dell’evento sarà la cantante Giulia Buzzi, che verrà accompagnata da Alessandro Teruzzi alla chitarra e da Luca Longoni al pianoforte. L’ingresso è libero. L’appuntamento concluderà la rassegna “Autunno a teatro“. Per informazioni 0362.35.82.50 o via mail a eventi.cultura@comune.giussano.mb.it.