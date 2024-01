Giulia e Alice regalano canestri ai bimbi africani

Giulia, di Seveso, e Alice di Barlassina, cestiste del Basket Lecco, erano volate in Ghana con l’associazione In My Father’s House, trascorrendo un mese come volontarie e, tornate in Italia, hanno lanciato la raccolta fondi per poter realizzare un campo da pallacanestro. Alla fine, i fondi raccolti hanno dato i loro frutti: è stato inaugurato nei giorni scorsi il campo da pallacanestro e da calcio nella missione in Ghana. Questo era l’appello: "Ciao, siamo Alice e Giulia, due ragazze di 23 e 22 anni, studentesse di comunicazione e psicologia e giocatrici di pallacanestro in una squadra di serie B. Facciamo parte dell’associazione In My Father’s House, di cui Davide Bonfanti è presidente, che ha fondato una missione ad Abor (Ghana) dove la scorsa estate abbiamo trascorso 35 giorni come volontarie. Abor è un piccolo villaggio a tre ore di auto dalla capitale Accra. La missione è stata creata per accogliere bambini orfani o con situazioni familiari difficili e ragazzi con problemi psicofisici". "Durante la nostra permanenza - hanno continuato - abbiamo organizzato attività sportive di per i ragazzi, rimanendo colpite dal grande entusiasmo per il basket. Crediamo che i ragazzi della missione si meritino più di quel ferro vecchio come canestro; quindi, abbiamo pensato di chiedere sostegno per costruire un campo da pallacanestro (multifunzionale) così che anche loro abbiano la possibilità di coltivare questa grande passione". E ci sono riuscite. A novembre le due ragazze erano tornate in Ghana per vedere lo stato dei lavori. Nel loro viaggio hanno portato oltre 500 divise che hanno donato ai bimbi della missione.

Son.Ron.