Giovedì l’audizione in commissione

Prima della convocazione al Pirellone per il 22 aprile spedita venerdì dall’assessore regionale Guido Guidesi a St e sindacati "per avere garanzie sul sito di Agrate", le parti anticipano il faccia a faccia in Commissione attività produttive. L’incontro si terrà giovedì, a richiederlo, il consigliere brianzolo di Forza Italia Jacopo Dozio. All’audizione presenzieranno anche i comuni. "Il piano di investimenti proposto da St a Roma sui siti italiani non è sufficiente ad assicurare i posti di lavoro in una delle fabbriche strategiche del nostro Paese, via Olivetti – dice l’azzurro –. Il 17 aprile ci aspettiamo riscontri. Lo stabilimento agratese conta più di 5.000 dipendenti, confido di avere qualche rassicurazione in più dall’incontro di questa settimana. St è un’eccellenza nel settore dei semiconduttori e deve restare tale in Italia senza alcun taglio di personale".

Bar.Cal.