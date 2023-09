Giovani e stranieri i più a rischio

Sono i giovani e gli stranieri i lavoratori più a rischio di infortunio mortale sul lavoro secondo l’elaborazione dell’Osservatorio Vega Engineering. Tra i settori, il manifatturiero è il più colpito: in Lombardia, tra gennaio e luglio, 86 le denunce di morti bianche nell’ambito di industria e servizi (80 nel 2022) e 10 in agricoltura. In diminuzione i mortali in itinere: 23 nei primi 7 mesi del 2023, 30 nel 2022.