Giornate Fai fra verde e storia. Visite a Giardini Reali e San Gerardo

Le Giornate Fai di Monza proseguono con due appuntamenti imperdibili. Oggi, nell’ambito della Monza Paesaggio Week,

i riflettori si accendono sui Giardini Reali, mentre il 6 giugno sarà la volta della chiesa di San Gerardo. Oggi i Giardini Reali sveleranno i segreti di oltre 15.000 specie di piante grazie all’agronomo Dante Spinelli. La passeggiata è in programma alle 10 e alle 11.30, con un contributo di 5 euro per gli iscritti Fai e 8 euro non iscritti. Il 6 giugno, in occasione della festa

di San Gerardo, il Fai Monza collaborerà con la parrocchia

per aprire le porte della chiesa dedicata al santo. Ricostruita nel 1835, la chiesa custodisce il sarcofago barocco di San Gerardo, una parete lignea del 1625 e una teca che ne conserva le spoglie. La visita, con contributo di 4 euro per iscritti Fai e 5 euro per non iscritti, sarà accompagnata

dalla sagra delle ciliegie.

A.S.