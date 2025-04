Ginnastica Forti e Liberi 1878: 36 ginnaste qualificate per le finali nazionali

La Ginnastica Forti e Liberi 1878 continua a volare a tre giornate dalla fine del campionato regionale. Sono 36 le ginnaste che hanno già staccato i biglietti per le finali nazionali di fine maggio. Le “Feline” al Campionato Csen si sono portate a casa 3 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Oro assoluto per Anna Bloise nel campionato individuale Cup AB, oro al minitrampolino per Mia Mocenighi e un bronzo a Vittoria Fortezza. Da evidenziare le piccolissime nel campionato Cup Allieve A che hanno vinto un bronzo e un argento. Inoltre, doppia gara e vittorie per le squadre che hanno affrontato il campionato a squadra Acrobat. Argento per la terza squadra Allieve B. Anche la squadra di Allieve A Acrobat si è guadagnata la finale. Le “mini Feline” si erano già qualificate al massimo campionato di Ginnastica artistica Csen con un bronzo e argento al collo. Per il Livello 2 oro alla squadra Junior/Senior composta da Irene Cattani (qualificata a parallele e minitrampolino), Nadia Sassetti, Daria Maderna, Michela Petrosillo e Chiara Vimercati. Anche le Junior A (Penelope Ivanic, Noemi Galimberti, Mia Colombo e Chiara Nannipieri) sono in finale.

Un bellissimo argento è arrivato nel Livello 2 con la squadra Allieve B composta da Mia Mocenighi, Bianca Pagani, Vittoria Fortezza, Sara Mariani e Fabiola Bove. Venerdì 25 a Daverio e il 26 ad Agrate scenderanno in pedana le otto individualiste nella terza gara di Eccellenza 1 e 2.