Giallo a Desio, chiesto un Consiglio comunale urgente sul sindaco

Un consiglio comunale urgente. Straordinario. Per ascoltare il sindaco Simone Gargiulo. Su cosa e per cosa, però, non è dato saperlo, almeno per il momento. È giallo su quanto sta succedendo a Desio.

Dove la minoranza, compatta, ha chiesto di ritrovarsi tutti, prima possibile, nella Sala consiliare dedicata a Falcone e Borsellino, per ascoltare quanto ha da dire il primo cittadino "su ciò che lo riguarda personalmente". La vicenda è cominciata con un comunicato tanto sintetico quanto criptico inviato dalle cinque componenti della minoranza in aula: il Partito Democratico, le liste civiche Desio Viva e Desio Libera, Forza Italia e il consigliere indipendente Foti.

"I consiglieri richiedono al Sindaco Simone Gargiulo di riferire in consiglio comunale su fatti che lo riguardano personalmente", recita il documento, che lascia intendere possa trattarsi di fatti di grande rilevanza. "Il Presidente del Consiglio comunale – sottolineano i consiglieri dell’opposizione – è tenuto a convocare da Regolamento il consiglio comunale entro 20 giorni. Rimaniamo in attesa".

La richiesta è stata inviata al Presidente Fabio Arosio, allo stesso primo cittadino e ai capigruppo della maggioranza di centrodestra. Creando scompiglio e grande fibrillazione. Come filtra dai corridoi della politica cittadina, l’opposizione avrebbe anche chiesto un accesso agli atti, che però è stato negato dagli Enti interpellati. Da qui la richiesta del consiglio comunale in modo che il sindaco possa riferire direttamente. Gargiulo per il momento si limita a dire che "sul consiglio comunale, se convocarlo o meno, deciderà il presidente insieme alla conferenza dei capigruppo", lasciando intuire di essere a disposizione. Non è da escludere una seduta a porte chiuse, laddove ci fossero dei validi motivi. Certo il giallo non potrà rimanere tale a lungo, visto che sotto i riflettori c’è il sindaco in carica da due anni.

Alessandro Crisafulli