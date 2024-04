Gattile pieno. Asilo a domicilio per i cuccioli

L’emergenza è alla porte: sono in arrivo (come ogni primavera) tanti mici. Cucciolate troppe volte abbandonate o gatte gravide trovate in giro per la città e per la Brianza. I volontari e gli spazi del gattile diventano insufficienti e così l’Enpa di Monza organizza l’Asilo dei cuccioli: una rete di volontari che accudiscono a casa propria uno o più gattini di varie età, almeno fino a quando possono essere vaccinati (dai 2 mesi in poi, se in buona salute). Purtroppo il gattile non è l’ambiente ideale per i cuccioli in quanto troppo soggetti al rischio di ammalarsi. Il progetto sarà presentato oggi alle 15 nel rifugio di via San Damiano. Un incontro per illustrare l’iniziativa e capire se davvero si hanno tutte le carte in regola per trasformare un angolo della propria abitazione in un asilo per i cuccioli. Anche a seconda della propria disponibilità di tempo.

C’è il servizio del nido, riservato ai micetti orfani ancora molto piccoli che richiedono una presenza costante nell’arco della giornata e più tempo a disposizione poiché i gattini vanno allattati e che garantisce anche un servizio di aiuto da parte di balie e volontarie esperte, vista la delicatezza degli animali. Poi per i più grandi c’è l’asilo vero e proprio dove i gatti, pur piccoli, sono comunque autonomi e in grado di mangiare da soli. La presenza è comunque fondamentale (i gattini possono rimanere da soli soltanto per qualche ora) anche perché devono socializzare ed essere stimolati con giochi e attività. Tutte le visite veterinarie saranno a carico dell’Enpa così come verranno forniti i trattamenti antiparassitari, eventuali farmaci, i vaccini, gli alimenti e la sabbietta. Per informazioni inviare un’email a asilo.cuccioli@enpamonza.it.

B.Api.