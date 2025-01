Furfanti imbranati a caccia di dalmata. Protagonisti anche i piccoli spettatori

Tre loschi e imbranati individui che devono procurarsi quante più pellicce di dalmata possibile, una miriade di cani e un susseguirsi di esilaranti disavventure. Il tutto messo in scena e in musica in modo originale e con nuove canzoni. È il musical comico per famiglie “La ricarica dei 101“, che verrà proposto domenica alle 16 a Lissone sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà: gli attori, cantanti e ballerini della Compagnia Teatro Instabile saranno gli interpreti dell’avventurosa favola dei dalmata che prende spunto dal celebre film a cartoni animati della Disney, ma che procede poi per binari suoi, originali, tra vicissitudini scoppiettanti e momenti divertenti, coi tre malintenzionati costretti a scontrarsi con un’intera fattoria di animali e una muta di cani.

Lo spettacolo vuole far ridere e riflettere, con una reinterpretazione di un grande classico: per i piccoli spettatori ci sarà anche la possibilità di partecipare attivamente, indossando un costume da cane dalmata ed entrando a far parte della rappresentazione. Biglietto d’ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e adulti sopra i 65 anni, gratuito per bimbi sotto i 3 anni e persone con disabilità. Prenotazioni via Whatsapp al 351-5245768. L’appuntamento fa parte della 32esima edizione della rassegna “Non solo teatro - Recitarcantando“, che proseguirà poi il 9 marzo con il musical “Le tre melarance d’oro“, una nuova produzione che prende spunto da un testo della narrativa popolare. Sempre domenica il teatro per bambini sarà protagonista anche a Vimercate: alle 16.30 in biblioteca gli attori della compagnia delleAli Teatro daranno vita allo spettacolo “Fiume di voce“, in cui attraverso sonorità e immagini evocative si racconta la storia di un fiume, che nel suo scorrere cresce e cambia, diventando torrente, cascata e infine mare. Evento nell’ambito della rassegna Piccino Picciò. Biglietto 7 euro, prenotazione obbligatoria sul sito www.delleali.it.

F.L.