Un agente fuori servizio blocca un pirata della strada. Ubriaco e drogato, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni.

È accaduto venerdì sera. Da poco smontato dal servizio, l’agente della squadra mobile di Monza ha inseguito e bloccato un pirata della strada che guidava ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti e che lo ha aggredito. Mentre rientrava, l’agente ha visto in viale Lombardia, non lontano dalla questura, una Oper Astra gravemente danneggiata nella parte anteriore arrivare a grande velocità in direzione opposta alla sua. Per questo ha iniziato ad inseguirla. L’automobilista, per seminarlo, ha accelerato, ha attraversato due rotonde senza dare la precedenza ma è stato comunque raggiunto e fermato. Quando l’agente si è qualificato e gli ha chiesto i documenti il pirata della strada, un cinquantenne pregiudicato, come risposta ha inserito la retromarcia finendo contro una vettura che stava arrivando.

Il poliziotto lo ha fatto scendere dall’auto ma lui ha iniziato a colpirlo a calci e pugni. È stato quindi immobilizzato. L’agente ha chiesto aiuto a una volante. Dagli accertamenti si è scoperto che l’uomo poco prima aveva tamponato una macchina ed era scappato. L’automobilista del mezzo tamponato ha avuto cinque giorni di prognosi così come il poliziotto che ha riportato contusioni alla mano destra e al volto. Gli accertamenti sull’incidente sono affidati ai carabinieri, che hanno denunciato il cinquantenne per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, oltre che per omissione di soccorso. Nella tarda mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato e il pm ha chiesto il processo per direttissima.

Son.Ron.