Fugge all’alt, inseguito e bloccato. Aveva mezzo chilo di ketamina

Aveva con sé un carico di droga dello sballo, pronta da immettere sul mercato. Ma i carabinieri hanno sventato il suo piano, sequestrandogli la merce e portandolo in carcere. Protagonista della vicenda un 36enne origininario dell’Ecuador, residente ad Albiate. Trovato in possesso, dopo uno spericolato inseguimento, di mezzo chilo di ketamina. Tutto avviene alcune notti fa, a Nova Milanese. Qui i carabinieri della locale stazione stanno effettuando un normale controllo del territorio, quando notano la macchina con al volante l’uomo. Il fiuto dei militari li spinge ad alzare la paletta e intimare l’alt. Il sudamericano, ben sapendo cosa custodisce in auto, decide di tentare la fuga. Anziché fermarsi, accelera a tutta velocità.

I carabinieri non perdono tempo e si mettono all’inseguimento. Dopo alcuni chilometri, riescono a raggiungerlo e costringerlo a cedere. Lo straniero si ferma e viene perquisito. A bordo del veicolo ecco spuntare circa mezzo chilogrammo di ketamina, una sostanza stupefacente che agisce sul sistema nervoso centrale come potente psichedelico. La droga era suddivisa in diversi involucri, ben nascosti nell’abitacolo. Sul veicolo è stata trovata anche una carta di identità di un trentenne comasco, di cui il titolare aveva in passato denunciato lo smarrimento alla Tenenza di Cesano Maderno, ragion per cui il conducente è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Dopo tutti gli accertamenti è stato portato in carcere.

Ale.Cri.