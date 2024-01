Fugge al posto di blocco. Inseguito e catturato guidava senza patente

Mattinata movimentata per la polizia locale: a un posto di controllo in via Monza, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente di un’utilitaria, un 29enne di Limbiate. Questi invece che fermarsi si è dato alla fuga fino a Varedo. La fuga è durata poco però, in quanto gli agenti si sono subito posti al suo inseguimento fermandolo poco dopo: l’uomo era pluripregiudicato per diversi reati e stava guidando senza aver mai conseguito la patente. Avendo già commesso la stessa violazione qualche mese fa a Milano, è stato denunciato a piede libero e l’auto è stata sottoposta a sequestro.