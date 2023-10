Fuga a Monza: inseguimento a folle velocità

Inseguimento da film, a folle velocità tra le strade e i campi, che poi si è trasformato in una caccia all’uomo. È successo verso le 6.30 di ieri quando numerose gazzelle dei carabinieri di Sesto San Giovanni e volanti della polizia si sono dirette verso l’area dismessa di via Monviso a Monza. Motivo: un’auto con tre uomini che non si è fermata all’alt dei militari, che l’avevano notata viaggiare contromano. L’inseguimento è durato diversi minuti, finché in via Monviso gli occupanti hanno abbandonato l’auto fuggendo a piedi. I militari sono riusciti a bloccarne due nei campi mentre il terzo è riuscito a scappare.