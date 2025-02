Frena il made in Brianza. Commesse in calo sui mercati internazionali

Made in Brianza in flessione nell’ultimo scorcio dello scorso anno sui mercati esteri. È quanto si legge dai dati della congiuntura dell’industria relativa al quarto trimestre 2024, come emerge dalle elaborazioni del Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Calano le commesse acquisite dai mercati esteri (-2,6% destagionalizzato) e sono stabili quelle interne (+0,1%).

La crescita tendenziale della capacità produttiva colloca i volumi prodotti a un livello stabile rispetto al quarto trimestre 2023 (+ 0,0%), in linea con il dato lombardo (+0,2%). Nello stesso periodo, i dati della manifattura brianzola per fatturato (+3,1%) sono migliori rispetto al dato lombardo (+1,3%). Sempre rispetto al quarto trimestre 2023, il portafoglio ordini del manifatturiero brianzolo evidenzia una tenuta reale minore rispetto a quella in Lombardia (rispettivamente +0,1% e +2,2%).

C’è un lieve calo congiunturale: il quarto trimestre 2024 fa registrare rispetto al terzo trimestre 2024 per la produzione industriale -0,4% destagionalizzato mentre migliora il fatturato (+0,5% destagionalizzato).

