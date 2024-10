Fra jazz, blues e orchestra. Raphael Gualazzi arriva con la Filarmonica Pozzoli

Uno dei cantautori e musicisti italiani più amati degli ultimi anni, capace di fondere nel suo stile il jazz, il blues e tante altre influenze, con un risultato originale apprezzato più volte sul palco di Sanremo e anche su quello dell’Eurovision. Un artista che in Brianza arriverà per una serata speciale, nella quale guiderà in un viaggio sonoro tra jazz e blues affiancato da una talentuosa orchestra del territorio.

È quanto andà in scena al Teatro San Rocco di Seregno, dove sabato alle 21 si esibiranno “Raphael Gualazzi e Orchestra“, con il compositore, cantante e pianista accompagnato dalla Filarmonica Ettore Pozzoli diretta da Luca Ballabio. Lo spettacolo proporrà sul palco di via Cavour brani scritti da Gualazzi, con la sua abituale miscela di raffinatezza e intensità. Formatosi con studi classici al conservatorio e sperimentatore di diversi generi musicali, Raphael Gualazzi ha dato vita a uno stile molto personale in cui entrano lo stride piano newyorkese, il blues, il grande jazz e la fusion. Nel 2011 ha vinto il festival di Sanremo nella categoria giovani con “Follia d’amore“ ed è arrivato secondo all’Eurovision Song Contest. Apprezzato da pubblico e critica per la sua ecletticità, è tornato sul palco sanremese nel 2013, nel 2014 arrivando secondo in classifica e nel 2020. Ha inoltre composto la colonna sonora del film di Pupi Avati “Un ragazzo d’oro“. Biglietti a partire da 30 euro su Vivaticket.it o direttamente al botteghino del teatro. Per info 335.57.92.844. L’evento fa parte della stagione de “I Grandi Concerti“ organizzata dalla Filarmonica Ettore Pozzoli, che proseguirà il 16 novembre nell’Auditorium di piazza Risorgimento con “L’incanto a quattro mani - Viaggio fiabesco per due pianoforti“, con le soliste Irene Veneziano ed Eliana Grasso che suoneranno musiche di Tchaikovsky, Saint-Saens e Milhaud. Tra le altre date della rassegna “The running games - Alan Turing e l’enigma della maratona perfetta“ il 19 gennaio e “Ti regalo una canzone - Il meglio della musica italiana“ il 7 febbraio, con la filarmonica seregnese che rileggerà pezzi dei cantautori e dei cantanti degli anni ‘60, ‘70 e ‘80.