Foto-intrappolati. Scaricavano rifiuti. Multe da mille euro ai “pirati“ in trasferta

Pugno duro dell’Amministrazione comunale nei confronti di chi abbandona rifiuti sul territorio: scattano le salatissime multe previste dalla Legge 1372023 entrata in vigore da meno di un mese, che ha innalzato il minimo a 1.000 euro. L’utilizzo di nuove foto-trappole ha consentito negli ultimi giorni di identificare i responsabili di due abbandoni che ora riceveranno una pesante sanzione in applicazione della nuovissima norma di legge. Attraverso l’utilizzo di foto-trappole di ultima generazione, che consentono una più veloce analisi dei filmati, nel giro di due settimane sul territorio comunale sono state individuate due persone nell’atto di abbandonare rifiuti durante le ore notturne. Gli accertamenti compiuti sulle targhe rilevate dalle foto-trappole hanno consentito, dapprima, di risalire ai proprietari dei veicoli e, successivamente, agli effettivi utilizzatori. Questi ultimi sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per le conseguenze sul piano penale previste dalla legge. Con la nuova legge infatti, l’abbandono dei rifiuti, è divenuto violazione penale anche per i privati cittadini ed è sata introdotta una ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. I due soggetti identificati dalla polizia locale di Cesano Maderno non sono residenti in città: gli abbandoni sono avvenuti di notte su strade periferiche, in punti considerati sensibili e per questo monitorati con le fototrappole posizionate nelle scorse settimane, dispositivi di dimensioni molto contenute e in grado di essere facilmente mimetizzati, che entrano in funzione solo quando rilevano un movimento nell’area contollata, registrando un breve filmato. Soddisfatto il sindaco Gianpiero Bocca: "Grazie alla presenza di telecamere nascoste e al lavoro congiunto della polizia locale e dell’assessorato all’Ambiente, sul territorio comunale sono stati intercettati soggetti responsabili di un comportamento deleterio per l’ambiente e per tutta la comunità. L’attività delle foto-trappole continua e sarà ulteriormente implementata per perseguire e sanzionare pesantemente gli incivili che sporcano la città. È un tema di legalità e di rispetto del territorio al quale teniamo molto".