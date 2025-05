Forum Pa 2025. Raffica di premi per il Comune

Fa incetta di premi e riconoscimenti il Comune di Monza alla 36esima edizione del Forum della Pubblica amministrazione di Roma. Due progetti monzesi sono stati incoronati vincitori del “Premio Pa Aumentata” nella propria categoria di riferimento e tre selezionati come finalisti, dove per “Pa aumentata” s’intende una pubblica amministrazione in grado di utilizzare al meglio il valore portato da persone, tecnologie e relazioni. Nello specifico, il progetto “Monza & Co Green and blue transition” è stato scelto come uno dei vincitori dell’ambito Sostenibilità ambientale, mentre Monza Re-Evolution è tra i vincitori nell’ambito Organizzazioni intelligenti. Il Green and blue Transition mira a migliorare la resilienza ambientale del territorio, del Parco di Monza, del Parco Valle Lambro, e del vicino Comune di Bellusco. Con un investimento di 2,8 milioni (di cui 1,6 di Fondazione Cariplo) prevede interventi mirati, tra cui la creazione di aree verdi resilienti, la gestione dell’acqua in modo sostenibile e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Monza Re-Evolution consta invece in un percorso volto ad affrontare la crisi del reclutamento nella pubblica amministrazione e valorizzare il capitale umano, con una serie di azioni per formare 30 dipendenti comunali a un reclutamento più smart, dinamico e attrattivo. È arrivato tra i finalisti di questa categoria anche il progetto “L’albero delle connessioni”, mentre i progetti Musei Civici per tutti (che hanno reso il principale museo monzese il primo in Italia a essere accessibile a tutti) e “Lo sai cosa abbiamo in Comune?” sono arrivati finalisti nella categoria Inclusione.

A.S.