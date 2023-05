Formazione gratis poi subito il posto: l’opportunità con Brugola di Lissone e Gi Group

Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Brugola OEB, azienda leader a livello mondiale nella produzione di componenti di fissaggio per il settore automotive, lanciano la terza Academy 100% Employability in partnership.

Si tratta di un percorso formativo gratuito di due settimane, al fine di formare figure specializzate nella mansione di addetto stampaggio a freddo per il settore automotive. L’iniziativa, nel perimetro dell’impegno di Gi Group per il lavoro sostenibile, promuove l’occupabilità delle persone attraverso l’erogazione di un’offerta formativa gratuita e offre la possibilità di un inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato in somministrazione (da qui il nome 100% Employability).

L’Academy si rivolge a candidati in possesso di un diploma quinquennale o di una qualifica a indirizzo tecnico. A partire dal 23 maggio le persone selezionate seguiranno un corso formativo professionale e gratuito, presso la sede di Lissone, per apprendere le principali tecniche di stampaggio a freddo. I partecipanti verranno affiancati dai responsabili aziendali e inseriti nei reparti produttivi, dove lavoreranno su macchinari industriali per lo stampaggio a freddo di viti e componenti speciali di fissaggio di altissima qualità, dal contenuto tecnologico estremamente avanzato. La formazione pratica prevede anche la conduzione degli impianti di produzione, il controllo qualità prodotti e l’utilizzo dei sistemi di controllo sforzi con tecnologie associate alle macchine. Per maggiori informazioni e per candidarsi: www.gigroup.itformazionei-nostri-partnerbrugola-oeb.

Veronica Todaro