Fondi per il nuovo nido. Quattro mesi per iniziare

È corsa contro il tempo per progettare, bandire e affidare i lavori del nuovo asilo nido, interamente finanziato dallo Stato con fondi Pnrr, la cui assegnazione risale a poco più di 10 giorni fa, ma che impone di consegnare il cantiere entro il prossimo 31 ottobre. In ballo ci sono 1 milione e 728mila euro per realizzare un nuovo asilo nido da 72 posti di cui in città si sente un gran bisogno, poiché è sempre lunga la lista d’attesa e i posti disponibili non sono sufficienti. Ma l’altra sera in consiglio comunale si è discusso anche dell’area su cui realizzare la nuova struttura. L’Amministrazione ha scelto il parco comunale tra via Alleanza e via D’Acquisto, sacrificando circa un terzo dell’area verde. Il Movimento 5 stelle e Giancarlo Brunato di Limbiate Solidale hanno chiesto di trovare soluzioni alternative per non compromettere il parco, anche se Daniele Lodola, di Limbiate Solidale si è invece detto favorevole alla realizzazione nel parco che ne uscirebbe valorizzato e meglio tutelato. Per il sindaco Antonio Romeo, la scelta dell’area verde risponde all’esigenza di avvicinare la nuova struttura ad altri plessi scolastici, comeo le scuole primaria e secondaria di via Pace o la secondaria di via Da Vinci.

L’esigenza di un nuovo asilo nido era emersa già qualche mese fa, quando alla chiusura dei termini per le iscrizioni, delle 137 domande presentate dai residenti, ne sono state accolte solo 54. Ma in quell’occasione il sindaco aveva invitato a una più attenta riflessione, indicando comunque l’intenzione sistemare i due asili nido operativi, recuperando qualche posto in più. Al momento si sta lavorando sull’asilo nido di via Garibaldi con i bambini ospitati temporaneamente nell’ex nido parrocchiale Felice Solaro di via Tito Speri. Per l’anno prossimo è in programma l’intervento di riqualificazione del nido comunale di via Missori. Ma quasi all’improvviso, a metà maggio, è spuntato il nuovo bando Pnrr . A metà giugno l’assegnazione dei fondi con l’imposizione dei posti da creare: ora ci sono solo 4 mesi, tra cui agosto, per affidare i lavori.