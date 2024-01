Folk da ballo, rap e astronomia

Il folk da ballo con le tradizioni musicali di mezza Europa, il pop che si fa ricerca spirituale sotto mille facce, il rap italiano e uno spettacolo, tra il serio e il divertente, che guarda all’universo in cui abitiamo per scoprire come potrebbe finire il mondo.

Sono i concerti e le iniziative che animeranno la nuova settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte già mercoledì alle 21.30 con una serata tutta dedicata al balfolk: a salire sul palco brianzolo sarà il Duo Strabella (foto), formato da Giorgia Rigamonti alla fisarmonica e Vincenzo De Lucia a chitarra acustica e voce. Proporranno un repertorio di musiche da danze popolari allegro e trascinante, pescando nel folklore europeo. L’evento fa parte della rassegna “Tambourine Folk”. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Giovedì si continuerà con i concerti ma si cambierà completamente genere: dalle 20.30 si terrà la “Pop mistico Night“, che condurrà in un viaggio nelle nuove sonorità tra mistica e pop contemporaneo. A esibirsi live sarà il rapper Flam Boy, che nelle sue canzoni parla di spiritualità e valori universali, filtrati da un percorso personale in cui si intrecciano disciplina reiki, mantra induisti e gospel cristiano. A sottolineare il talento di questo artista è stato anche un personaggio come Emis Killa nella sua autobiografia. Assieme a Flam Boy ci sarà la milanese LaFede, alias Federica Sportelli, che in brani dal gusto pop racconta di prese di coscienza, consapevolezza e possibilità di vivere con positività. Della partita sarà anche il gruppo musicale dei Shiva Ragandharva, che sposano canti e mantra che affondano le radici nella tradizione indiana. A completare la line-up i dj-set di Garka Mystic. Ingresso a offerta libera. Nuovo cambio di atmosfere venerdì sera, con il contest hip hop “Show me”, con ospite speciale il rapper Vacca. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, dalle 22 lo spettacolo “Moriremo tutti”, con il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade, noto per i suoi monologhi, libri e podcast dedicati all’astronomia: tra una risata e una riflessione profonda, Fartade esplorerà i vari modi in cui il mondo potrebbe finire, guardando ai tanti spunti offerti dall’universo, tra asteroidi, comete e buchi neri, senza dimenticare tutto quello che noi uomini potremmo combinare. Ingresso 15 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo