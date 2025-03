Folgore Caratese. Guai a sbagliare contro la Pro Sesto

Esistesse una diretta-gol per la serie D, oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 terrebbe incollati allo schermo appassionati e tifosi di almeno cinque squadre lombarde, quelle raccolte in un fazzoletto di punti (quattro) con appena sei turni – compreso quello odierno – da disputare. Tutto è apertissimo. Anche perché la capolista Ospitaletto oggi se la vedrà con un Desenzano che ha di nuovo l’opportunità di rientrare prepotentemente in gioco per il suo unico vero obiettivo (la serie C). Le altre sono alla finestra, metaforicamente, perché è una domenica dura per tutte.

A partire dalla Folgore Caratese di Carobbio che avrà vita non facile nella logisticamente agevole trasferta di Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto, che se da una parte è tranquilla e fuori dai vari giochi dall’alto dei suoi 43 punti, dall’altra giocherà a mente sgombra per fare lo sgambetto ai brianzoli. La Pro Palazzolo, seconda a -2, è a Casatenovo, mentre la Varesina che domenica ha raggiunto la Folgore è nella tana del Crema, che nel girone di ritorno sta facendo molto bene.Ro.San.