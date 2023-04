Flash mob poetico Studenti e preside ambasciatori della bellezza in versi

di Gualfrido Galimberti

Un flash mob per diffondere versi poetici tra le strade del centro cittadino. Lo hanno organizzato gli studenti del liceo Parini (con l’aggiunta di qualche compagno dello Zucchi di Monza), stimolati in questa iniziativa dal dirigente scolastico Gianni Trezzi.

Lui, del resto, la poesia la adora davvero. La apprezza, la conosce, la diffonde abitualmente: non è un segreto il fatto che ogni venerdì, a conclusione della settimana, si preoccupi di inviarne sempre una ai docenti, ai genitori, ai ragazzi. "Quello è un un fatto nostro interno – commenta Trezzi – mentre con questo flash mob desideriamo coinvolgere tutti. Sono convinto che sia necessario qualche sorso di bellezza. Nel mondo c’è bisogno di bellezza, come ci dimostra la quotidianità". Agli studenti un ruolo di ambasciatori poetici, sguinzagliati nel centro cittadino in piccoli gruppi per fermare le persone a passeggio e chiedere se fossero disposte ad ascoltare una poesia. Per una iniziativa inedita, naturalmente, molti sono rimasti sbalorditi. Qualcuno un po’ diffidente, ma non sono mancate le parole di apprezzamento per l’iniziativa dei ragazzi. Ognuno di loro aveva scelto una poesia, dai classici ai contemporanei. In strada c’era anche il dirigente scolastico, pronto a declamare unsa poesia su richiesta.

Una scena sempre gustosa e in grado di stupire tutti.

"Questa è stata una variante dell’iniziativa proposta lo scoso anno – spiega Trezzi – quando a Seregno e a Lissone abbiamo organizzato un corner di poesie. Lo spunto, un anno fa come questa volta, è stato offerto dalla Giornata mondiale della poesia. Il prossimo anno ripeteremo l’iniziativa, senza dubbio. Ho però un desiderio: mi piacerebbe vedere per le strade anche altre scuole del nostro territorio".