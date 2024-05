Fiscarelli e Berni vincono al Trofeo delle Regioni. Trionfo Seveso e Cesano

I colori della Brianza brillano sulla pista torinese di San Francesco al Campo dove si è svolto il Trofeo delle Regioni. A reggere il confronto sono state principalmente le ragazze del gruppo sportivo Cicli Fiorin di Seveso (foto) e della società Cesano Maderno. Come la coppia Rebecca Fiscarelli e Nicoletta Berni del team sevesino brave ad aggiudicarsi sia il torneo della velocità a squadre che quello della Madison allieve. Si è messa in evidenza anche Giulia Costa Staricco (Cesano Maderno) rispettivamente seconda e terza classificata in coppia con la bresciana Anna Bonassi (Asd Mazzano). Nella Madison esordienti successo di Giulia Lombardi (Cesano Maderno) che prevale assieme a Emma Cocca. Terza Isabel Di Sciuva (Fiorin) nell’Omnium esordienti. In campo maschile secondo Filippo Colella (US Biassono) nell’inseguimento a squadre dove terzo è Manuel Roccia, mentre nella velocità a squadre allievi il terzetto cimposto da Cesare Castellani, Davide Gileno e Ivan Mosè Borghi Pellizzoni conquista l’argento. Dan.Vig.