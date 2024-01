Firme per Paolo Bosisio. L’ex vicesindaco candidato

Una raccolta di firme che ha già toccato quota duecento a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Bosisio. La disponibilità a candidarsi a primo cittadino, ufficializzata già a novembre, è stata accolta con attenzione in paese.

Persone impegnate nel mondo delle associazioni, del lavoro, delle professioni, giovani e studenti del paese hanno sottoscritto l’appello per averlo sindaco alle prossime elezioni comunali. Paolo Bosisio, già vicesindaco dal 2014 al 2019, con deleghe a lavori pubblici, riqualificazione e manutenzione urbana, politiche della attività produttive e commercio, economato ed acquisti sostenibili, edilizia privata e protezione civile, oggi è consigliere comunale di opposizione per il Partito Democratico. "Paolo Bosisio è un professionista conosciuto ed esperto, riconosciamo in lui pazienza e pacatezza, preparazione ed esperienza, virtù essenziali per chi deve ricoprire la carica di sindaco", dice chi promuove il sostegno del candidato. E ancora: "Siamo sicuri che Bosisio saprà dare le risposte adeguate ai bisogni sociali, ambientali e culturali della nostra società, in stretto rapporto con le associazioni, le imprese, gli artigiani, i commercianti del nostro comune, desideroso di stare al passo con il futuro da offrire ai nostri giovani".

Un’uscita, quella della notizia della candidatura, maturata da mesi. E se il candidato sindaco ha già le idee chiare in testa, "in tanti mi fermano e mi chiedono di portare a termine questioni irrisolte", spiega, è prematuro parlare di programmi e di squadra di governo e candidati consiglieri. "Ci stiamo lavorando – aggiunge – ma abbiamo tempo". Bosisio, classe 1961, è geometra con competenze nel restauro e nel recupero di edifici storici e monumentali, presta la propria competenza presso enti professionali su Milano e Monza, è impegnato nel sociale e nella comunità Beato Luigi Monti come volontario. "Porto la mia esperienza, la mia voglia di fare e il fatto che in tanti cittadini mi abbiano chiesto di candidarmi mi fa ben sperare nello spirito di servizio con l’impegno e la giusta preoccupazione di un incarico rilevante". L’appello ad appoggiare la sua candidatura resta aperto anche nei prossimi giorni.