Finalmente la nuova Bellani. Il Comune trova 11 milioni dopo oltre 10 anni di attesa: "Una scuola a impatto zero"

Monza all’opera per mettere mano ai tanti edifici storici. "Si tratta di lavori che da tempo attendevano di passare dalla carta al cantiere – spiega il sindaco Paolo Pilotto –. Una risposta concreta alla richiesta di cura e attenzione che gli edifici pubblici meritano, a partire dalle strutture scolastiche che rappresentano la metà del patrimonio immobiliare del Comune, fino a quelli dedicati a sport e accoglienza dei più fragili". Tra i lavori attesi da oltre 10 anni per mancanza di finanziamenti o per impedimenti burocratici spicca la riqualificazione della scuola media Bellani in via Ugo Foscolo. Tramontata definitivamente l’ipotesi ex Macello (tra le vie Buonarroti, Procaccini e Mentana) che i tecnici, incaricati dalla ex amministrazione comunale, hanno completato gli studi di caratterizzazione del suolo, riscontrando la presenza di metalli pesanti. Senza dimenticare che una piccola porzione dell’area rientra nel contenzioso legale con il privato, Hi-Senses, che ancora detiene il diritto di superficie su una parte dell’area ex Macello. Così la nuova Bellani sarà ricostruita sullo stesso terreno dove si trova ora la vecchia Bellani.

Il Comune finanzierà l’opera con fondi propri: quasi 11 milioni di euro, per un progetto innovativo per il quartiere, su una superficie di 3.900 metri quadrati, comprensivi di cui un’area sportiva da 900 metri quadri, una biblioteca e un’agorà, spazi polivalenti e un collegamento funzionale al vicino oratorio. L’area individuata è attigua a quella dell’attuale scuola e i lavori verranno effettuati senza la necessità di trasferire gli studenti in altri plessi, ma modulando le fasi di avanzamento del cantiere. La scuola è dimensionata per 21 aule, 6 laboratori e 6 aule speciali. Già nel 2024 verrà indetta la gara d’appalto, l’inizio cantiere è previsto nel 2025 per avere la scuola nuova pronta entro fine 2026. Trattandosi di una struttura a elle gli abbattimenti avverranno in due fasi: prima sul corpo di via Foscolo, dove ora sorgono le segreterie, è prevista l’edificazione della nuova scuola e il trasferimento delle aule, poi lo smontaggio del vecchio corpo, dove si trovano le attuali aule e la ristrutturazione. Per la creazione dei nuovi spazi verrà anche utilizzato l’attuale cortile scolastico.

"Per la nuova Bellani abbiamo scelto di realizzare una struttura ad alto rendimento energetico – entra nel dettaglio l’assessore ai lavori pubblici Marco Lamperti –. Verrà realizzata con pannelli in legno lamellare e con ampi spazi luminosi: il mix di interventi ci consentirà di beneficiare di una scuola quasi ad emissione zero". Atteso anche il recupero dell’ala ex Borsa di via Boccaccio, finanziato da Regione Lombardia e dal Comune per circa 8 milioni di euro. L’intervento, avviato in estate, prosegue secondo il programma. Dopo la pulizia e la predisposizione del cantiere sono in corso le demolizioni prevalentemente gli spazi interni, mentre si è già conclusa la bonifica degli impianti e la demolizione dei controsoffitti al primo piano. Al primo piano, si vedono le strutture lignee della copertura originaria che la Soprintendenza ha chiesto di recuperare, come i solai lignei esistenti. Proseguono, inoltre, le demolizioni delle murature non portanti al piano terra con la rimozione degli intonaci, lavorazione propedeutica all’esecuzione degli intonaci armati. I lavori proseguiranno con le opere speciali di fondazione che daranno avvio al capitolo strutturale del cantiere.