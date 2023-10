Filippine e Corea a Monza: Duemila per la Traviata

Giovedì sera il teatro Triante era gremito, quasi duemila spettatori. Con una comunità di filippini (e coreani) entusiasti per una Traviata eccezionale. La Fondazione Cappuccilli, intitolata a Piero, grande baritono di casa a Monza per 23 anni, aveva messo in scena l’opera di Verdi. Ospiti speciali dall’Ambasciata e dal Consolato filippino in Italia: il ministro Nina Cainglet, il console generale Donna Feliciano Gatmaytan, Ramon Gatmaytan, il console generale a Milano Elmer Cato. Per il Comune di Monza, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin. Sul palco, sommersi dagli applausi, il soprano sudcoreano Vittoria Kim, il tenore Amedeo Folco e il baritono filippino Joseleo Logdat. Con loro, l’Orchestra Cameristica Lombarda diretta dal Maestro Ennio Cominetti. E la Corale Monzese (diretta da Filippo Dadone).

Da.Cr.