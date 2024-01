Fiamme nella villetta, i genitori mettono in salvo i due figlioletti

Incendio e paura ieri all’alba. Due bimbi piccoli messi in salvo da mamma e papà. Erano le 6, quando per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio nella villetta. Subito fiamme e fumo hanno invaso la casa, gettando i suoi occupanti nella paura, ma senza perdere la lucidità per reagire nella maniera più efficace. Li squadre del comando provinciale di Monza e Brianza e dei comandi limitrofi di Milano e Bergamo dei vigili del fuoco sono intervenute in via Giacomo Matteotti, l’incendio stava interessato alcuni locali dell’abitazione di due piani, in cui vive una coppia con due figli piccoli. All’arrivo delle squadre, per fortuna, la famiglia era però già riuscita a fuggire all’esterno.

Sul posto sono giunte due autopompe da Vimercate e Dalmine, il carro soccorso da Desio, l’autoscala da Gorgonzola e la vettura del funzionario di guardia dalla caserma di Monza. L’intervento è durato circa tre ore.

Dario Crippa