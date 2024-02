Fiamme e paura. Scoppia un incendio nella casa di riposo. Evacuati 40 anziani

Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate per un incendio scoppiato improvvisamente nela casa di riposo per anziani “Attanasio“ in via Trieste. Le fiamme si sono sviluppate in una camera al primo piano, ma per fortuna, grazie al funzionamento del sistema interno anti incendio, al pronto intervento del personale e dei pompieri, non si è registrato nessun ferito né intossicato. I 40 anziani ospiti che si trovavano al primo piano sono stati evacuati e spostati al piano terra, al sicuro. È successo intorno alle 21. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Tutto procede come da routine, presso la struttura che - sviluppandosi su tre piani - ospita 240 utenti, fino a quando, a un certo punto, ecco l’imprevedibile. In una camera scocca la prima scintilla, per cause ancora misteriose. Scintilla che diventa presto fuoco. Scatta l’allarme. I primi anziani in zona si allontanano in qualche modo, spaventati, e chiedono aiuto. Tutto il personale si mobilita per affrontare tempestivamente l’emergenza. Parte la telefonata ai vigili del fuoco, che accorrono a sirene spiegate, che risuonano su tutto il circondario creando inevitabile apprensione e interrogativi tra la cittadinanza. Sul posto arrivano due autoscale, due autopompe e due carri soccorso dalle varie caserme della zona. Sul posto anche un funzionario tecnico al fine di coordinare le delicate e complesse operazioni di soccorso, che sono durate a lungo. Fortunatamente, grazie all’immediato scattare delle procedure di emergenza, non si sono registrate vittime o feriti. I vigili del fuoco hanno assistito una quarantina di pazienti, garantendo loro un rapido trasferimento in luoghi sicuri all’interno della struttura. Le fiamme sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell’edificio.

Una volta domato l’incendio e messa in sicurezza la struttura, i vigili del fuoco sono andati avanti a lungo con l’azione di presidio e monitoraggio, anche e soprattutto per stabilire la causa dell’incendio. Sono ancora in corso ulteriori sopralluoghi tecnici. Mentre i responsabili della Residenza per anziani si stanno concentrando sui danni, su come sistemarli il prima possibile e su come continuare a offrire un soggiorno confortevole e sicuro a tutti i numerosi ospiti. La Rsa di Limbiate è una nuovissima residenza per anziani non autosufficienti e anziani con fragilità cognitive inaugurata il 7 novembre 2021 ed aperta al pubblico il 22 novembre dello stesso anno.