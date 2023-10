Festival storico letterario "Voci della Storia" a Cesano Maderno: ex ministra e ambasciatore

Prenderà il via domani sera la 13esima edizione del Festival storico letterario “Voci della Storia”. Il ciclo di incontri, promosso dal Centro culturale europeo Palazzo Borromeo, in collaborazione con l’Università Vita Salute del San Raffaele e il Comune di Cesano sotto la direzione artistica di Eva Musci e Antonio Zappa, vedrà la partecipazione di relatori di altissimo livello, tra cui l’ex ministro della Giustizia, Marta Cartabia (nella foto) e l’ex ambasciatore Sergio Romano. Gli incontri si svolgeranno nell’Auditorium Disarò: primo appuntamento domani alle 21 sarà sul tema “Cina, Europa, Stati Uniti dalla guerra fredda a un mondo multipolare”, a cura di Agostino Giovagnoli e Elisa Giunipero. Mercoledì prossimo sarà la volta della Lectio magistralis di Marta Cartabia, ex ministro della giustizia, in occasione del 75° anniversario della Costituzione. A seguire, il 20 ottobre “Imperi e guerre antiche da Alessandro ai Cesari”, a cura di Giusto Traina e Gastone Breccia. Sergio Romano sabato 21 ottobre alle 17 parlerà de “La democrazia militarizzata”. Poi ancora “Medioevo Globale” mercoledì 25 a cura di Franco Cardini, e “Federico II la guerra le città e l’impero”, a cura di Paolo Grillo.

Giovedì 26 chiusura con “La deriva dell’occidente” a cura di Franco Cardini e “Dall’illusione dell’abbondanza all’economia dell’abbastanza” a cura di Mario Deaglio. "Il prestigio degli ospiti che si alterneranno garantisce la qualità del programma proposto che rientra nell’ampio palinsesto del Centro Culturale Europeo" ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Si consiglia di prenotare il posto sul sito www.centroeuropeopalazzoborromeo.it.

Ga.Bass.