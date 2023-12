Feste più sicure con le pattuglie straordinarie

Anche Correzzana ha scelto di potenziare i controlli del territorio in un periodo a rischio: le festività di fine anno. Via dunque alle pattuglie straordinarie della polizia locale dalle 17 alle 22 in collaborazione con i carabinieri anche nel piccolo entro alle porte di Monza. Obiettivo, "evitare i furti che nelle settimane a cavallo di Natale tendono ad aumentare".

Operazione possibile grazie a risorse comunali per coprire i costi del personale. Il piano sicurezza potrà contare su un altro importante alleato, il sistema di videosorveglianza che conta oggi 30 occhi elettronici che presidiano strade, edifici pubblici e punti sensibili del paese. Dotato anche di tre varchi di accesso che leggono le targhe. L’amministrazione chiede "collaborazione a tutti", "segnalate anche il tentativo dei ladri di colpire che non va a segno: dati utili a fotografare il fenomeno anche a livello territoriale". Il patto fra abitanti e forze dell’ordine "è alla base di ogni forma di prevenzione".

Bar.Cal.