Festa patronale di Cogliate: Cavalli, danzatrici, messe e cortei

Festa patronale dal sapore medievale in questo fine settimana a Cogliate.

Dopo l’apertura venerdì sera con il concerto del Corpo musicale Giuseppe Verdi e la cerimonia di consegna della benemerenza civica “Il gelso d’oro”, questa sera alle 18 ci sarà la messa con il rito dell’intronizzazione del Santo Crocifisso, mentre alle 20.30 in piazza Chiesa presentazione del Palio e danzatrici medievali. Alle ore 22 inizierà “La notte bianca dei bambini” con la caccia al tesoro. Domenica alle 10.30 la messa solenne celebrata da don George nel suo 20° anniversario di sacerdozio. Alle 12.30 il pranzo comunitario in oratorio. Nel pomeriggio alle 15 al Centro Culturale “Ferraroli” l’inaugurazione della mostra dedicata a Botticelli, alle 16 Giochi medievali a cura di “Elena e i cavalli” nel cortile dell’asilo Regina Elena, mentre alle 18 la Corsa delle botti in via De Gasperi.

Alle 19 Go show (fast concert) con William Fossati nel giardino della casa parrocchiale, mentre dalle 20.30 Esibizione della Scuola di danza di Mis’s dancers e a seguire Scuola Diamante. Lunedì mattina alle 10.30 la messa concelebrata coi sacerdoti cogliatesi e presieduta da don Severino Mondelli nella ricorrenza del suo 25° di sacerdozio. Alla sera, dalle 20.45 la processione col Santo Crocifisso per le vie del paese. Martedì 12 settembre alle 20.45 messa per tutti i defunti. Sabato sera e domenica funzionerà servizio ritorno in piazza Giovanni XXIII a cura dell’associazione commercianti.

Gabriele Bassani