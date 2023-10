Festa patronale Desio: Fra musica, fede e Boldi

Quattro giorni speciali per la Festa patronale della Madonna del Rosario. Visite guidate, concerti, musica, mostre, intrattenimenti per bambini, teatro, mercatini, street food, presentazione dell’anno sportivo e altre sorprese per grandi e piccini: questi sono gli ingredienti della kermesse che vedrà oggi il giorno clou. "Ci sono appuntamenti che entrano a far parte della vita di un paese. E la Festa di Desio è uno di questi " ha detto il sindaco Simone Gargiulo. Migliaia le persone che si sono riversare in centro nel weekend. Con ospiti speciali, come Massimo Boldi (foto) e Mitch Dj di Radio 105, che hanno animato il palco di piazza Conciliazione sabato sera, tra sketch, musiche e balli. "Abbiamo lavorato insieme a tante realtà del territorio per arricchire questo tradizionale momento di festa e ampliare le occasioni di incontro tra i cittadini - ha spiegato l’assessora Samantha Baldo -. Ci siamo mossi con l’obiettivo di animare la città e promuovere eventi che coinvolgono cultura, musica, teatro, divertimento, aggregazione e molto altro ancora. Diverse sono anche le iniziative organizzate per i piu’ piccoli".

Grande regina, come da tradizione, la Torta del Cuore. Centinaia le torte paesane vendute per raccogliere fondi per il Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Pio XI di Desio per l’acquisto di un dispositivo medico. Oggi gli uffici comunali rimarranno chiusi. Per la Festa dei Nonni, la scuola dell’infanzia comunale ha coinvolto gli anziani per realizzare insieme ai bambini delle opere d’arte che saranno esposte nei negozi della città. Ale.Cri.