Festa in Memoria di Filyun: Assegno per Giovani Malati a Misinto

Un’intera giornata di festa per aiutare la onlus “Insieme per Fily“, nata per ricordare Filippo Finocchio, il 15enne, giovane calciatore, deceduto nel 2018 a causa di un osteosarcoma. Da allora, i genitori di Filippo, insieme ad amici e conoscenti, hanno dato vita alla onlus che offre sostegno ai giovani pazienti in cura e alle loro famiglie.

Per il sesto anno consecutivo si è vissuta la giornata “Day in memory of Fily“, un evento capace di radunare diverse associazioni, anche di comuni limitrofi, per dar vita ad una giornata speciale, ospitata dall’oratorio di Misinto, tra tornei sportivi, giochi, intrattenimento, ospiti. Accanto al sindaco di Misinto erano presenti anche sindaci di vari comuni della zona, accanto oltre al senatore Massimiliano Romeo. Tra gli ospiti d’onore c’erano Edoardo Savino, campione italiano ed europeo di minimoto MiniGp e Matteo Andreotti, campione italiano supermoto junior 85. C’era l’esposizione di aeromodelli radiocomandati, di scooter Vespa, di moto Harley Davidson, di super camion. Nel corso della giornata c’è stata anche la consegna simbolica del ricavato dell’ultimo grande evento organizzato a Misinto a sostegno dell’associazione Insieme per Fily, la festa del Moto Club con la “Mototerapia“ di Vanni Oddera. In quell’occasione, con l’allestimento di un evento definito dallo stesso sindaco Matteo Piuri, "unico e inimmaginabile per un piccolo comune come Misinto", sono stati raccolti complessivamente 7.000 euro, girati interamente all’associazione nella giornata di domenica.

Ga.Bass.