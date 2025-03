Festa di primavera. Giochi e street food al parco Beretta Molla

La Festa di Primavera dell’associazione Cittadini Quartiere Polo è domenica.

Si iniziale alle 10 per concludere alle 18, appuntamento al parco Beretta Molla in via Tre Venezie. L’associazione Cittadini Quartiere Polo organizza una Festa di Primavera con tanti divertimenti per grandi e bambini. Ci saranno la ruota della fortuna, auto e moto d’epoca, street food, patatine e bollicine, e poi hobbisti, aeromodellismo, truccabimbi, dolci, gonfiabili e fiori. L’associazione è nata con l’obiettivo di offrire un miglioramento generale della qualità della vita nel quartiere di Meda sud, che è lontano dal centro città. La sede è in via Udine angolo via Tre Venezie all’interno del Palameda.