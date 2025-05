Festa del bene, è il Limbiate Day. I cani guida Lions per i ciechi: "Ecco come li addestriamo"

Torna oggi la 28esima edizione del Limbiate Day, evento organizzato dal Centro addestramento cani guida Lions di Limbiate per far conoscere a tutti l’attività di questa eccellenza europea. L’appuntamento è a partire dalle 9.15 al Centro di addestramento di via Maurizio Galimberti a Mombello. Sarà un’intera giornata per scoprire da vicino il percorso che trasforma un cucciolo in un prezioso cane guida: sfilate, dimostrazioni, emozioni e storie vere. Si comincia con la sfilata dei “Puppy Walker“ (affidatari dei cuccioli in attesa di addestramento) e lancio dei palloncini. Alle 9.45 ci sarà la celebrazione di una messa e l’intervento del presidente Giovanni Fossati. Seguiranno premiazioni e interventi istituzionali. Alle 11.15 ci sarà una dimostrazione dell’addestramento.

Alle 12.15 il pranzo e dalle 14.30 il concerto inclusivo con la “Si può fare Band“. Alle 16 l’estrazione della lotteria con premi speciali. Una giornata per grandi e piccoli, per chi ama i cani e per chi vuole conoscere una realtà che ogni giorno cambia la vita delle persone. Il Centro cani guida Lions è nato nel 1959 a Milano, per poi trasferirsi a Limbiate dove occupa una superficie di 25.000 metri quadrati ed è composto da 38 box con un giardinetto esterno coperto e una zona interna che possono ospitare due cani ciascuno; due campi di addestramento, quattro paddock per le attività ludiche e di svago, una nursery con cinque sale parto, un’infermeria, una casa accoglienza con quattro alloggi per il soggiorno dei ciechi e degli accompagnatori nella fase di istruzione, un auditorium e gli uffici. Un vero e proprio “villaggio“ studiato per garantire il massimo comfort ai cani in addestramento, agli operatori e ai non vedenti che qui arrivano da tutta Italia per il percorso di assegnazione del cane guida. Ad oggi sono stati assegnati circa 2.350 cani guida, sempre gratuitamente. Ne vengono formati e assegnati circa 50 all’anno a fronte di una lista di attesa di circa 140 non vedenti. L’addestramento di un cane guida per un cieco dura circa 6 mesi e comporta un costo, a carico esclusivo del Servizio Cani Guida dei Lions, di circa 25.000 euro. Il cane guida è concesso in comodato al non vedente in forma gratuita, così come è gratuito il soggiorno del cieco al Centro di Limbiate per il periodo di istruzione all’uso corretto del cane.