Festa benefica nel nome di Carlotta

Domenica dalle 10 alle 19.30 in piazza Cavour, in memoria del compleanno di Carlotta, l’associazione “il regalo di Carlotta“ organizza una festa in piazza con attrazioni per tutte le età e lotteria benefica, il cui ricavato andrà al sostegno delle famiglie bisognose del territorio.

“Il regalo di Carlotta“ è un’associazione nata per aiutare le famiglie bisognose. Il 15 ottobre 2020 Carlotta, di appena due anni è diventata un angioletto. Il 15 marzo, esattamente cinque mesi dopo, mamma Sara Aldeghi e papà Michele Bompignano, hanno fondato l’associazione in suo nome. Un’associazione benefica, nata per ricordare la loro bimba, "rinata in Cielo", usando un’espressione che piace alla mamma, dopo aver combattuto con forza contro una rarissima forma di tumore al cervello.

Son.Ron.