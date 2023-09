Fermato a Seregno dopo un tentato sorpasso: hashish e marijuana trovati

L’altra notte, intorno all’una, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Seregno mentre percorreva via Nazioni Unite ha udito un forte stridio di pneumatici. Non vedendo nulla di strano davanti a loro, i militari hanno guardato negli specchietti retrovisori, notando che una Smart stava rientrando nella propria corsia dopo aver provato a sorpassare un’altra autovettura. Intuito che il conducente della Smart aveva desistito dal sorpasso perché aveva notato la pattuglia dell’Arma davanti a sé, i militari hanno comunque deciso di fermare il mezzo e procedere al controllo.

Visti i precedenti del conducente, un 29enne residente a Seveso ma domiciliato a Seregno, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione, rinvenendo in un’apertura posta sotto il volante una confezione contenente 12 grammi di marijuana e hashish, suddivisi in varie dosi, nonché, all’interno del vano bagagli, una mazza da baseball. Il giovane spericolato è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in relazione alla mazza da baseball, anche per porto abusivo di armi.

Ale.Cri.