"Fenomeno da non sottovalutare. Massimo sostegno alle vittime. Non devono mai avere paura"

"Il fenomeno degli incendi presso stabilimenti industriali non può in alcun modo essere sottovalutato sul piano della sicurezza".

La prefetta di Monza, Patrizia Palmisani, è perfettamente a conoscenza del tema e non ha alcuna intenzione di sottovalutarlo. La barra è prima di tutto focalizzata sulla salute pubblica. "Prima di tutto – premette infatti – per i rischi connessi al possibile coinvolgimento di materiali pericolosi, che se esposti ad una combustione potrebbero provocare danni alla salute pubblica e all’ambiente". Ma non solo.

"Più in generale – precisa la prefetta – perché l’esperienza nazionale insegna che nei casi in cui è stata accertata la natura dolosa degli episodi, questi spesso si sono caratterizzati per avere una finalità intimidatoria. Il fenomeno deve quindi essere fronteggiato con la massima attenzione, anche in considerazione dei timori che accompagnano le vittime al momento della denuncia e della ricostruzione dei fatti".

Il timore accompagna sempre chi è vittima di intimidazioni e tentativi di infiltrarsi con la violenza nelle proprie attività. Patrizia Palmisani non ha dubbi in proposito. "A loro deve essere assicurato il massimo sostegno da parte delle Istituzioni, sia sul piano della sicurezza che su quello del sostegno all’attività d’impresa".

Da.Cr.