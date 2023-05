Favole e giochi in scatola I bambini sognano alla biblioteca comunale

Arriva il terzo e ultimo appuntamento della kermesse “Ciàpa sü e gioca a cà“. Domani alle 15 alla biblioteca comunale saranno presentate le “Favole per Bambine Ribelli“. Ci sarà, infatti, la presentazione del libro “Il mio lavoro è una Favola“, realizzato dalla sezione milanese dell’Associazione italiana donne ingegneri e architetti e destinato a tutte le bambine che hanno grandi sogni. A raccontare l’iniziativa saranno Giulia Fasciolo, ingegnere e presidente di Aidia Milano e Maria Cristina Motta, ingegnere e coordinatrice del gruppo comunale volontari protezione civile Briosco. E poi si giocherà con Sogni per Bambine Ribelli (tratto del Best Seller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli’’) e con altri balocchi. L’ingresso è libero.