Farmaci come droghe: nei guai 47enne

Psicofarmaci e antidepressivi utilizzati come stupefacenti. È l’ipotesi di reato di cui dovrà ora rispondere Marco Reali, 47 anni di Porlezza. A gennaio l’uomo era stato sottoposto a perquisizione dai carabinieri di Menaggio, che avevano trovato nella sua abitazione una quantità di confezioni di farmaci antiepilettici e antidepressivi, ritenute destinati a terze persone, con la conseguente denuncia per spaccio. In particolare, erano state trovate una ventina di confezioni di Fluoxetina, Olanzapina, Rivotril o Depakin, pari a circa 250 compresse, oltre a preparazioni in gocce, abitualmente prescritti per sedare o prevenire crisi epilettiche, oppure prescritti a malati di depressioni croniche e attacchi di panico. Tali farmaci somministrati a persone sane avrebbero la capacità di causare effetti simili a quelli degli stupefacenti: a lui i militari erano arrivati dopo aver appreso che tali medicinali erano stati ceduti ad alcune persone della zona.