Fanno esplodere una fioriera con i petardi: tre ragazzini nei guai

Hanno esploso alcuni petardi, danneggiando una fioriera in cemento, parte dell’arredo urbano, e la vetrina di un negozio. Poi sono spariti con i monopattini, ma i carabinieri li hanno identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città. Nei guai per danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose, sono finiti un 16enne e un 15enne - denunciati alla Procura per i minorenni - e un 13enne per il quale - non essendo imputabile perché sotto i 14 anni - la madre 37enne è stata denunciata per abbandono di minore. L’episodio è avvenuto qualche sera fa a Carate Brianza, quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di forti esplosioni in via Martin Luther King e in piazza Cesare Battisti. Quando i militari sono arrivati non hanno trovato nessuno, ma le immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti su uno dei monopattini abbandonati per strada durante la fuga hanno permesso di chiudere il cerchio attorno ai tre baby vandali.