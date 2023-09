Expo Brianza da record. La vetrina del saper fare

Il taglio del nastro è previsto oggi alle 15, alla presenza dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, nei padiglioni allestiti sulla Nazionale dei Giovi. Si apre così la 40esima edizione di Expo Brianza, la fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio che riparte dopo quattro anni di stop forzato a causa della pandemia. La soddisfazione per l’evento si fonde con il ricordo commosso del presidente di Monza e Brianza dell’Unione Artigiani, Walter Mariani, scomparso poco più di due mesi fa, nella sua Bovisio Masciago dove era nato e dove aveva vissuto e lavorato, lasciando in eredità tutta la sua passione per l’artigianato e per il territorio. "Expo Brianza – spiegano dall’Unione Artigiani – rappresentava per il nostro indimenticabile “signor Mariani“ la sintesi concreta della sua visione: una occasione per la valorizzazione del proprio lavoro. Una piazza nella quale gli artigiani possono mostrare i frutti del loro ingegno, in rete con le nostre associazioni, le istituzioni e confrontandosi il mercato, con i consumatoriclienti, veri giudici della qualità, della serietà e della competitività di ogni impresa". Ed è quanto si ripromette l’edizione 2023 guidata dal presidente della fiera Marco Ronchetti e dal comitato organizzatore, di cui fanno parte nove amministrazioni comunali (Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lazzate, Limbiate, Seveso, Solaro e Varedo) oltre al Parco delle Groane, due associazioni di categoria, Cna e Unione Artigiani Milano e Monza Brianza, con il sostegno di Confcommercio Seveso.

Tante le novità di quest’anno, con strutture più sostenibile a livello economico e di risparmio energetico senza però nulla togliere agli espositori e al pubblico, un calendario di eventi più attrattivo e un modello di ristorazione diverso con un’area esterna interamente dedicata allo street food. Oltre al fatto che la fiera entrerà nel metaverso: il lancio è previsto oggi, poi per l’edizione numero 41 Expo Brianza rimarrà aperta 365 giorni l’anno sul web. Per scoprire tutte le novità legate alla fiera intercomunale, nell’edizione di domani del Giorno Monza e Brianza, sarà allegato un inserto speciale che comprende anche il programma di tutte le manifestazioni collaterali. Un’edizione numero 40 tutta da sfogliare.