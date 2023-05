Eventi estremi In Lombardia +27%

Bombe d’acqua a ripetizione dopo lunghi periodi di siccità. Grandine e raffiche di vento sempre più forti in grado di scoperchiare capannoni e mettere in ginocchio le attività economiche. Gli effetti del cambiamento climatico in corso hanno moltiplicato gli eventi estremi. Nell’ultimo anno, in Lombardia, sono aumentati del 27% rispetto al 2021. A rilevarlo è Legambiente nel rapporto “Cittàclima 2022“. Il bilancio conta dal 2010 166 fenomeni estremi, 30 dei quali da gennaio a ottobre 2022. Tutte le province ne sono state interessate a fasi alterne, anche se le zone montane e pedemontane e la Bassa sono state le più colpite. Pur non essendoci state vittime, il costo del cambiamento climatico ha già presentato un conto salato di centinaia di milioni di euro. Uno dei casi più eclatanti è stato quello della Valcamonica, lo scorso luglio, quando un violento temporale (187 millimetri d’acqua in due ore) causò l’esondazione dei torrenti Re e Cobello. Tre le persone ferite. Almeno 50 evacuati. Sono stati stimati danni per 171 milioni di euro.

L.B.