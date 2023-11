Esplosioni misteriose. I quartieri hanno paura

Ci sono i fuochi d’artificio, ben riconoscibili, per il crepitìo e le relative luci. E poi ci sono i petardi. I maxi petardi, che assomigliano a vere e proprie bombe. Gli uni e gli altri continuano a deflagrare con insistenza, con cadenza almeno settimanale, a Desio e dintorni. Risvegliando e spaventando interi quartieri. Ma anche continuando ad alimentare dubbi e interrogativi: perché? Possibile che ci siano sempre feste? E da quando sarebbe esplosa questa moda di condire compleanni, matrimoni o chissà cosa con esplosioni in piena notte, anche all’una, le due? Oppure c’è sotto dell’altro? E quanto sono vere le voci relative a un presunto utilizzo di criminali e spacciatori dei fuochi pirotecnici, per coprire eventuali altri “colpi” o per annunciare, in codice, l’arrivo di “merce” pronta per il mercato della droga? "Sabato notte è stato un continuo - raccontano alcuni residenti del centro - almeno quattro forti esplosioni molto simili a bombe. E poi una scarica di fuochi d’artificio. Non sappiamo cosa sia, di certo avviene ormai da parecchi mesi e crea disturbo". Alcuni cittadini lamentano anche i disagi per cani e altri animali domestici. "Anche a me capita di sentirli molto spesso - racconta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa - nella zona a cavallo tra Desio, Seregno e Cesano Maderno. Difficile dire con esattezza da dove provengano. So che questo fenomeno è presente anche in altri comuni, di recente è stato oggetto di dibattito nel Consiglio comunale di Sesto San Giovanni e ne hanno riportato traccia anche le cronache locali di Vimercate". Effettivamente le segnalazioni avvengono non solo sui vari gruppi social di Desio e dintorni ma anche di altri Comuni della Brianza e del Milanese. Come una sorta di epidemia. "Ciò non toglie che ci sia attenzione per capire cosa si nasconde dietro questi fenomeni - prosegue il vicesindaco -: di sicuro non sono un fenomeno desiano ma vanno analizzati in un contesto più ampio". Nei Comuni dove le forze dell’ordine sono riuscite a cogliere in flagrante qualcuno mentre esplodeva petardi in piena notte si è sempre giustificato con qualche festa da celebrare. Non sono mancati anche i casi di semplici, pericolosi, vandalismi.