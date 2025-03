Esperto in campo. Tutti i consigli per risparmiare

A Monza centro servono 5.500 euro al metro quadrato per acquistare un immobile nuovo. E i prezzi continuano a salire.

"È vero – conferma Corrado Catania, contitolare di Totem Immobiliare – le più richieste sono le case nuove, con classe energetica A o A+; più in sofferenza quelle di classe F e G, più vecchie. Mentre un tempo le quotazioni delle case più vecchie erano comunque correlate con quelle nuove, se il nuovo costava 100 la casa datata costava 70, oggi le due categorie sono completamente scorrelate. Quindi, fatto cento il prezzo del nuovo, l’usato scende anche fino a 50. Questo è dovuto al continuo “bombardamento“ che ci avvolge rispetto al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi. Inoltre per tanto tempo non si è costruito e ora si sta costruendo nelle aree dismesse, a ridosso del centro".

Di fatto molti dei fruitori del mercato immobiliare non sanno che basterebbe, per esempio, cambiare gli infissi per aggiornare la classe energetica e perciò il valore degli immobili, oppure informarsi se il condominio ha intenzione di cambiare la caldaia o attuare altri accorgimenti. In questo caso si potrebbe risparmiare, avendo una casa con un buon valore energetico. "Molti non sanno a chi rivolgersi per simili lavori – continua l’agente immobiliare – e non sono in grado di valutare quanto verrebbe a costare l’operazione a lavoro finito".

Per questo è emersa negli anni una nuova categoria di investitori: quelli che acquistano il vecchio, lo ristrutturano e lo rivendono guadagnandoci, un po’ come succede per i computer ricondizionati. Del resto è ben diverso proporre al cliente una casa dei primi anni ‘70, da ristrutturare, e invece uno scintillante rendering di una casa come verrà quando sarà ristrutturata. Quanto agli immobili commerciali, sono poco richiesti i negozi di quartiere, strozzati dall’e-commerce e dalle grandi catene, basti vedere la stessa via Vittorio Emanuele. In crisi anche gli uffici che con lo smartworking stanno perdendo appeal. "Un tempo gli appartamenti al piano rialzato e al primo piano venivano volturati a ufficio – ricorda Catania – negli ultimi anni è in atto il processo inverso. Si prediligono gli appartamenti piccoli, come investimento o a maggiore redditività e per questo anche grandi appartamenti vengono frazionati in due o tre unità più piccole, da affittare separatamente".