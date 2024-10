Esperti con un corso di grafica web

Aperte le iscrizioni al corso Ifts gratuito “Grafica web“ in partenza a novembre e fino a settembre dell’anno prossimo, proposto in partnership da Etass, Afol Monza Brianza, Ensolab, eb., British Institutes, VerbaVolant e UniMarconi infopoint Audere.

Il corso si terrà presso il centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ in via Monte Rosa 10 a Seregno. Un esperto in grafica digitale, con competenze specifiche in Adobe e nella creazione di siti web, è un professionista altamente qualificato che combina creatività, competenza tecnica e capacità di progettazione per realizzare contenuti visivi accattivanti e funzionali.

Conosce i principali strumenti di grafica e di prototipazione, utilizzandoli in sinergie per la creazione di siti web altamente professionali.

Il programma prevede lezioni di grafica editoriale, programmi per grafica online e offline, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, brand e logo design, social media e digital marketing, Wordpress: come creare un sito web, strategie e tecniche di content marketing, Figma e Canva.

Il corso è totalmente gratuito, l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse da Regione Lombardia. Al termine del corso, della durata di 1.000 ore, verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), con frequenza obbligatoria per almeno 750 ore. Per informazioni e iscrizioni: Etass, via Mariani 10, Seregno, tel. 0362.231231, mail ifts@etass.it, www.etass.it.

Veronica Todaro