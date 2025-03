Esami del sangue più vicini, riapre il Punto prelievi

A più di un anno dalla chiusura, riapre il Punto prelievi a Burago. E, stavolta, sarà pubblico. Nasce tutto da un accordo fra Comune e Asst Brianza, le postazioni saranno operative dal 2 aprile. Si colma così una lacuna nell’offerta di prestazioni che ha provocato parecchie difficoltà nel paesino, soprattutto agli anziani, costretti a spostarsi per sottoporsi alle analisi. Fra qualche giorno non sarà più necessario.

"Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio così importante e molto atteso dalla nostra comunità - dice il sindaco Luca Valaguzza - un risultato che racconta la nostra attenzione per la salute e il benessere della gente. Si potrà fare l’esame del sangue a due passi da casa". "Con questa novità l’Azienda rafforza il proprio impegno per garantire accessibilità, inclusività e vicinanza a bisogni concreti del territorio - aggiunge Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale di Asst -. Insieme ai Comuni siamo al lavoro per ampliare la rete di strutture che operano in provincia fornendo un’assistenza di prossimità e un contatto sempre più diretto con i cittadini. La prevenzione e la cura della salute devono essere una priorità per tutti e il punto prelievi a Burago conferma la volontà condivisa di investire in questa direzione". "Il nuovo servizio - spiega l’assessore Isabella Polesnan - fa parte di un progetto di educazione alla salute che prevede incontri informativi con consigli sulla prevenzione da parte di esperti".

La sede del Punto prelievi è al Centro Cesare Vergani in piazza Matteotti 18, l’inaugurazione sarà domenica alle 11.30. Dalla prossima settimana gli sportelli saranno aperti mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30 per gli esami e dalle 9.30 alle 10 per il ritiro dei referti, tutto ad accesso libero. Oltre alle analisi del sangue e a quelle chimiche, a Burago ci si potrà sottoporre a test per malattie infettive. Il servizio era stato chiuso nel febbraio 2024 per scelta del gestore, Synlab, che si era trasferito ad Agrate, a fronte di una scarsa richiesta. Pochi i buraghesi che si rivolgevano al laboratorio in paese.

Bar.Cal.