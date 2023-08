Era l’anziana più longeva della città Addio a 103 anni a Sandra Rossi

La città saluta Alessandrina Rossi, la villasantese più longeva. Si è spenta domenica, a 103 anni. Era nata il 31 maggio 1920 in paese, dove da tutti era conosciuta come Sandra. Figlia di Lorenzo Rossi, noto imprenditore locale, Alessandra ha dedicato la sua vita al lavoro, come ricamatrice nel laboratorio di confezioni di biancheria della sorella, e alla famiglia. Da tempo era ospite della Rsa Villa San Clemente. Il funerale verrà celebrato oggi alle 10 nella chiesa di Sant’Anastasia.