Enula, da Amici al pop etereo

Una può contare su un timbro vocale particolare e tanta personalità, l’altra sulla capacità di coniugare con naturalezza nelle sue canzoni melodie accattivanti e testi profondi. Assieme daranno vita a una serata dedicata alla nuova musica al femminile. Domani alle 21 al The Bank di viale Lombardia a Monza nuova tappa della rassegna “Ladies Vibes“, appuntamento periodico per far scoprire al pubblico cantanti, cantautrici e band emergenti, dando loro l’opportunità di proporre dal vivo musica originale e inedita, in modo diretto e vibrante. Stavolta il palco del locale monzese ospiterà un doppio concerto: a esibirsi saranno Enula e SoloSara. Cantautrice 28enne, SoloSara, all’anagrafe Sara Brancati, si è fatta conoscere con il singolo “Piano cartesiano“, che racconta la complessità delle comunicazioni in una relazione e la difficoltà a trovare un punto di equilibrio quando le vite di due persone si incontrano, fosse per un attimo, un giorno o una vita. Il suo nuovo brano intitolato “Occhi aperti“, prodotto dai monzesi Pietro Foresti e Luca Urbani, è invece un invito a non smettere mai di sognare, nonostante le cadute, vivendo il presente con coraggio e consapevolezza. È invece diventata nota con le partecipazioni a Sanremo Giovani e al talent Amici di Maria De Filippi la cantante e cantautrice Enula Bareggi (nella foto), che sarà l’altra artista della serata. Vocalità raffinata e grande personalità caratterizzano il suo stile, in cui si intrecciano pop, atmosfere eteree e testi interessanti.

In questi anni Enula ha pubblicato il disco “Con(torta)“, ha lavorato con artisti come Franco126, Dardust e con Federico Zampaglione dei Tiromancino, con cui ha realizzato il brano “Due rose“ e ha condiviso un tour estivo. Al The Bank SoloSara ed Enula porteranno i loro pezzi. La rassegna “Ladies Vibes“ è curata dal produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttore rock dell’anno. Prenotazione consigliata al 339-1437880 o al 347-1594126, oppure scrivendo a thebankfashionclub@gmail.com.

F.L.