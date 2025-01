Enigmi e codici per fuggire dal municipio. Escape Room gratuita per i ragazzi

Enigmi da risolvere, rompicapo e codici da decifrare, messaggi da decrittare, una stanza chiusa e un tempo massimo per agire. È l’escape room a tema informatico “Codice Ombra“, rivolta ai ragazzi dai 14 ai 25 anni, che si terrà nella Sala 9 Novembre del palazzo comunale nuovo in piazza Cesare Battisti a Carate, organizzata dalla cooperativa La Grande Casa insieme al gruppo giovanile Board-ello, in collaborazione col Comune. L’iniziativa si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 febbraio ma le iscrizioni sono già aperte: la partecipazione è gratuita ma con prenotazione anticipata obbligatoria. Ogni squadra avrà a disposizione circa un’ora per risolvere gli enigmi. Info e iscrizioni al 349 1828989 o via mail a escape.stress@lagrandecasa.it.